رئيس سيراليون يكشف آخر التطورات بعد الهجوم المسلح على مخزن أسلحة للجيش

أكد رئيس سيراليون ،جوليوس مادا بيو، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على معظم قادة الهجوم المسلح على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أمس الأحد، الذي أدى إلى حظر التجول على مستوى البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بيو أن العمليات الأمنية والتحقيقات مستمرة.

وذكرت الحكومة إنها صدت الهجوم وكانت تسيطر على الوضع. ووقع الحادث بعد أشهر من الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات في دولة غرب أفريقيا.

كما حثت هيئة الطيران المدني في سيراليون شركات الطيران على إعادة جدولة الرحلات الجوية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في سيراليون حظر التجول على الصعيد الوطني يوم الأحد.

و جاء ذلك بعد ساعات من محاولة رجل مجهول الهوية اقتحام مستودعات الأسلحة والثكنات العسكرية الرئيسية في البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

والجدير بالذكر أن سيراليون شهدت عنفا سياسيا واضطرابا منذ إعادة انتخاب الرئيس بيو في يونيو.

وكانت تلك الانتخابات هي الخامسة منذ نهاية الحرب الأهلية الوحشية التي استمرت 11 عاما في سيراليون - قبل أكثر من عقدين - والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ودمرت اقتصاد البلاد.

وأدان المراقبون الدوليون "افتقاد الشفافية" في فرز الأصوات واعترض حزب المعارضة في سيراليون في البداية على النتائج وقاطع الحكومة.

ومع ذلك، منذ فوزه الانتخابي قبل خمسة أشهر، لا يزال الرئيس بيو يواجه انتقادات بسبب الظروف الاقتصادية الموهنة. وما يقرب من 60 في المائة من سكان سيراليون الذين يزيد عددهم عن 7 ملايين نسمة فقراء وبطالة الشباب هي من بين أعلى المعدلات في غرب أفريقيا.

وتأتي الاضطرابات في سيراليون بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي وجهت ضربات للديمقراطية في المنطقة. وكانت هناك ثمانية انقلابات عسكرية في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، بما في ذلك في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا