مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

أثارت أسيرة إسرائيلية موجة واسعة من الجدل بسبب إطلاق سراحها بمفردها بدون والداتها وفق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الأمر الذي أثار الغضب الواسع لدى جيش الاحتلال والذين اعتبروا الأمر انتهاكا للهدنة.

اسيرة اسرائيلية تشعل الحرب من جديد

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين الماضي، إن حركة حماس انتهكت شروط الهدنة بإطلاق سراح فتاة مراهقة دون والدتها.

وتم إطلاق سراح هيلا روتيم البالغة من العمر 13 عاما، يوم السبت، بدون والدتها رايا روتيم على الرغم من مطالبة المسؤولين الإسرائيليين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.