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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

"لم يحتفل بيوم ميلادي كما يجب".. هندية تلكم زوجها حتى الموت

صدى البلد

شهدت الهند واقعة مؤسفة هزت الرأي العام، حيث أنهت  امرأة  حياة زوجها بسبب ضربها له على وجهه فتسببت بخلع فكه، ولم تكتف بل أكملت الانتقام رغم توسلاته إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.


 

واعترفت الزوجة الشابة في التحقيقات أنها فعلت ذلك لأن زوجها لم يحتفل بيوم ميلادها كما يجب، فلم يشتر لها هدايا، ولم يسافر معها إلى دبي ليحتفل بيوم ميلادها، كما أنه لم يصطحبها إلى دلهي لحضور حفل بمناسبة يوم ميلاد أحد الأقارب.


 

وقع الحادث يوم الجمعة في شقة الزوجين، الواقعة في مجتمع سكني فاخر، الضحية رجل أعمال هندي يدعى"نيخيل خانا"، كان يعمل في مجال التشييد والبناء. وقد تزوج من امرأة تدعي "رينوكا" منذ ست سنوات بعد قصة حب.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

الانتقام الزوج الزوجين الزوجة الشابة انهاء حياة زوجها ضحية

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