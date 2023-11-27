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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

يواجه النادي الأهلي ورطة وأزمة غير مسبوقة في خط الهجوم قبل مباراته المهمة أمام سموحة في الدوري غدا، حيث يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات والإيقافات.

إستمرار غياب كهربا بسبب اللفظ الخارج في مباراة الزمالك

ويستمر غياب محمود عبد المنعم كهربا بسبب قرار لجنة الانضباط بالإيقاف لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى ذلك، يغيب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، بسبب الإصابة.

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يشير ذلك إلى انتهاء العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط على اللاعب، حيث كان قد حصل على إيقاف لمدة 6 مباريات بسبب تعديه لفظيًا على جماهير نادي الزمالك في مباراة الفريقين بالدور الأول من الموسم الماضي.

وقد غاب كهربا عن مباريات الأهلي الأولى في الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والجونة.

ويعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي في المباراة التالية أمام فريق زد، الذي صعد حديثًا للدوري الممتاز.

إصابة موديست بالعضلة الضامة

في الوقت نفسه الذي يغيب فيه المهاجم الفرنسي أنتوني موديست عن مباراة الغد، بسبب الإصابة في العضلة الضامة، والتي منعته من المشاركة في مباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

 

 

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