إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود.. الأونروا تحذر من خطر يهدد سكان قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود لشمال قطاع غزة حتى الآن.

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، حذرت الوكالة من أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.

وفي تقرير لـ “الأونروا”، أكدت الوكالة أنها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى النازحين الذين يقيمون في مدارسها ومنشآتها في شمال غزة، بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع.

بينما أكد المتحدث باسم الأونروا دخول 193 شاحنة مساعدات و 139 ألف لتر من الوقود إلى غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن الأولوية الرئيسية الآن هي توزيع إمدادات المياه على البيوتن؛ مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة يوميا وأولويتنا.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال السراج: "إننا نواجه معضلة نقص الوقود ولسنا قادرين على نقل النفايات إلى مكبها الرئيسي"؛ مؤكدا أن “الوعود التي نتلقاها يوميا لم يتم تحقيقها”.

وأضاف أن هناك أكثر من 700 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع بحاجة ماسة للماء والغذاء والوقود؛ مشيرا إلى أنه يوما بعد يوم يتضح حجم الدمار الهائل في القطاع.

وأفاد بأن اليوم توقفت بئرا ماء مهمتان عن العمل بسبب عدم توفر الوقود.

وقبل قليل، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الاثنين، إن مئات الجثامين لا تزال موجودة في محيط مستشفيي القدس والرنتيسي.

وقال المسؤول الفلسطيني في تصريحات إعلامية إنه حتى الآن لم يتم تلقي أي مساعدة ولم تصل أي كميات من الوقود.

وأضاف: "نحتاج إلى طواقم دفاع مدني عربية تأتي بمعداتها لمساعدتنا"؛ مشيرا إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 4 آخرين في ‫قصف استهدفهم أثناء قيامهم بواجبهم شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبدوره، طالب المدير العام لوزارة الصحة بغزة، بإدخال الوقود للمستشفيات في شمال القطاع

كما ناشد بضرورة تأمين عودة الكوادر الطبية بحماية أممية إلى مستشفيات غزة والشمال.