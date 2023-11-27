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رئيس التحرير
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حوادث

بداية من غد.. تفاصيل الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن الجدول الزمنى لـ الانتخابات الرئاسية 2024 .

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن الجدول الزمنى لـ الانتخابات الرئاسية 2024 .

وينشر “صدى البلد”، إعلان الجدول الزمنى منذ بدايته وحتى إعلان النتيجة فى ١٦ يناير القادم، والذى جاء كالتالى: 

 25 سبتمبر .. دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات:

  • 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر..تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرًا  .
  • 16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية 16 أكتوبر..
  • من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
  • من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.
  • 22 أكتوبر.. إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.
  • 23 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.. تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
  • 26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.
  • من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر… فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.

اختيار المرشحين للرموز 

  • 8 نوفمبر.. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.
  • 9 نوفمبر.. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية.
  • 9 نوفمبر.. بدء الحملة الانتخابية.
  • 15 نوفمبر..آخر موعد لتنازل المرشح . وفى خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية.
  • 29 نوفمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
  • أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر انتخاب المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.
  • 8 ديسمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
  • أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر.. الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • الأربعاء 13 ديسمبر.. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات.
  • الخميس 14 ديسمبر.. تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.
  • من 15 ديسمبر إلى 16 ديسمبر 2023 البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

 إعلان النتيجة

  • 18 ديسمبر 2023.. إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.
  • 19 ديسمبر 2023.. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة.
  • من 19 ديسمبر إلى 20 ديسمبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • من 21 إلى 30 ديسمبر.. فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.
  • 4 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الخارج.
  • أيام 5 و 6 و7 يناير.. انتخاب الإعادة في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.
  • 7 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الداخل.
  • أيام 8و9و10 يناير.. انتخاب الإعادة في الداخل من  الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • 11 يناير.. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددى للأصوات.
  • 12 يناير..  بدء تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.
  • أيام 13 و14 يناير.. البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.
  • 16 يناير.. إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.
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