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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي: حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الإثنين، أن تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، يمثل شرطا أساسيا لتعزيز قدرة الاتحاد من أجل المتوسط على تحقيق أهدافه.

 

وأضاف وزير الخارجية التونسي، خلال كلمته أمام المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد بمدينة برشلونة الإسبانية، أنه لم يعد من الممكن أن يتغاضى العالم اليوم عن أصل الصراع وجوهره الذي يظل قضية احتلال.

 

أشار "عمار" بحسب البيان الصادر عن الخارجية التونسية، إلى أنه من الضروري التحلي بالشجاعة والجرأة، وهو ما دأبت عليه تونس في كافة مواقفها من القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية التونسي حقوق الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني برشلونة الخارجية التونسية

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