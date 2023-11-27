لطلاب الجامعات.. موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام الدراسي

يشغل موعد انطلاق امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في الجامعات، بال الكثير من طلاب الجامعات المصرية في الوقت الحالي حتى يكونوا على علم به لمراجعة المقررات، خاصة مع اقتراب دخول الامتحانات.

امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب الجامعات

ولذلك حرص “صدى البلد” على نشر موعد انطلاق امتحانات الترم الأول 2024 لـ طلاب الجامعات المصرية في السطور التالية.

امتحانات نصف العام 2024

من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول لـ طلاب الجامعات المصرية يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، للكليات والمعاهد، وتستمر الامتحانات في جميع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، لمدة تقترب من 3 أسابيع حيث تنتهي امتحانات الترم الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي

وبعدها ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب الجامعات المصرية 2024، من السبت 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث ستنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

وجاء ذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة بشأن العام الدراسي الحالي 2023-2024 من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان قد شهدت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ختام برنامج المسابقات Ichallenge والذي ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال (ihub) سنوياً؛ وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة.

وحضر البرنامج الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، الدكتور عادل الصباغ مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، الدكتورة وئام محمود نائب مدیر مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، الدكتورة سلوى سليمان القائم بعمل وكيل كلية الاعلام لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هشام الحريرى وكيلاً لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة محمد البنا مشرف برنامج Ichallenge ومسئولي الوحدات بكليات الجامعة.

حيث أعربت الدكتورة غادة فاروق عن سعادتها وفخرها بأفكار ومشاريع الطلاب المشاركين بها من جميع كليات الجامعة وكذلك المشاركات من خارج الجامعة، حيث يهدف مركز الابتكار وريادة الأعمال الي طرح أفكار واختراعات الطلاب وتطبيقها وتقييمها ومساعدتهم فى التسويق لها بالشكل الأمثل مما يعزز الطاقة الإيحابية لديهم ودفعهم وتحميسهم لتبنى افكارهم فالشباب هم جيل المستقبل الصاعد ودعمهم يمثل دعم للوطن كله.

ورحب الدكتور عادل الصباغ بالحضور مشيداً بالجهد المبذول من جميع الطلاب المشاركين، واكد علي أهمية ما يقوم به المركز من دعم للطلاب مشيراً إلى أن الإقتصاد يجب أن يقوم علي الابداع والابتكار في منتجات جديدة أو أفكار جديدة ودور المركز هو توجيه الطلاب في هذا المجال إلى جانب فتح مجالات عمل للطلبة أثناء الدراسة وبعد التخرج مباشرة إلى جانب الإلمام بخبرات ومهارات تشكل شخصية الطالب أو الخريج بما يتناسب مع سوق العمل.

وقامت الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال باستعراض أنشطة المركز والذى تم إطلاقه في يونيو ٢٠١٣ كمورد للطلاب من جميع أنحاء جامعة عين شمس المهتمين بروح المبادرة والابتكار، ويقوم بتصميم البرامج المبتكرة المقدمة من ASU-iHub بالشراكة مع الصناعة لمساعدة الطلاب على التفكير والابتكار والبناء، كما يوفر موارد الدعم اللازم للطلاب والخريجين لتنمو مهاراتهم والأفكار والمشاريع في أي مرحلة من مراحل التنمية وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات.