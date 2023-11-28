صيغ الصلاة على النبي للفرج .. أدركها بـ 4 صيغ مجربة

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجلّ الأذكار التي يرددها المسلم، وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم بها، حيث قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} الأحزاب/56.

فضل الصلاة على النبي

وقد تضافرت النصوص في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها، ولا توجد صيغة يتحتم الالتزام بها في الصلاة عليه، فكل الصيغ التي لا تشتمل على محذور شرعي جائزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا) رواه مسلم.

والمسلم يعلم يقيناً أن الضارّ والنافع على وجه الحقيقة هو الله تعالى، فإذا نسب النفع والضرر إلى غير الله تعالى فذلك على سبيل المجاز والسببية لا غير، وكلّ من يعظم النبي فإنما يعظمه لأجل أنه عبد الله ورسوله، وأن الإيمان به سبب شرعي في حصول النفع، كما أن الاستغفار سبب شرعي في حصول مغفرة الذنوب، وكما أن شرب الماء سبب عادي يذهب العطش، وكل ذلك إنما يكون بإرادة الله وقدرته سبحانه، كما جاء في القرآن العظيم في نسبة أمور لا يقدر عليها إلا الله لنبي الله عيسى عليه السلام: {أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} آل عمران/49.

وفي بيان حكم صيغة: "اللهم صل على سيدنا محمد دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم"، قالت دار الإفتاء إن الصيغة الواردة في السؤال لا تصادم الشرع فهي جائزة أيضاً؛ فإنّ الله تعالى أخبر في كتابه العزيز بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم سبب في دفع البلاء عن الناس، وأنه سبب في عدم إيقاع العقوبة بالمذنبين والعصاة، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} الأنفال/33، وأما دفع المرض والقحط وغير ذلك من البلايا، فإنّ القرآن أيضاً دلّ على ذلك، فإنّ الإيمان بالأنبياء والرسالات الإلهية يكون سبباً في حصول الخيرات، ودفع الشرور والآلام، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ} المائدة/66.

وعليه؛ فإن الصيغة الواردة في السؤال ليست من الكفر ولا من الشرك، ولا يجوز تكفير المسلمين بغير بينة واضحة، بل يجب التوقي عن التكفير، فإنّ الكفر والشرك أمور واضحة جداً لا تحصل بمجرّد الشبهات، وهي إنكار ما علم من الدين بالضرورة، واتخاذ شركاء مع الله تعالى في اعتقاد النفع والضر، ومقام النبيّ صلى الله عليه وسلم هو مقام الرسالة عن الله تعالى، ومنزلته رفيعة عند الله عز وجل، وذلك ثابت في الكتاب والسنة، والإيمان به يدفع الضرر ويجلب النفع بإذن الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المنتشرة لا إشكال فيها.

صيغ الصلاة على النبي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْأَزَلِ وَالْأَبَدِ بِمَا لَا يُحْصَى وَلَا تُحِيطُ بِهِ دَائِرَةٌ، وَرَضِىَ اللهُ عَنْ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الْكَمَالِ وَالتَّكْمِيلِ الَّذِينَ هَدَى اللهُ بِهِمْ كُلَّ حَائِرٍ وَحَائِرَةٍ . وردت عن الشيخ أبي المواهب الشاذلي -رضى الله عنه- في شرحه للحكم العطائية.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيبِ الْبَشِيرِ ، الشَّفِيعِ النَّذِيرِ ، الَّذِي أَخْبَرَ عَنْهُ رَبُّهُ الْكَرِيمُ ؛ بِأَنَّ لِلهِ فِي كُلِّ نَفَسٍ مِائَةَ أَلْفِ فَرَجٍ قَرِيبٍ ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وتسمى هذه الصلاة بصلاة الفرج ذكرها السيد محمد علوي المالكي -رضى الله عنه- في كتابه [أبواب الفرج].

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ لِلطَّالِبِينَ، وَالْفَضْلِ الْمَمْنُوحِ لِلْوَاصِلِينَ، وَاجْمَعْنَا بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. هذه الصلاة للشيخ المبارك حسن شداد رضى الله عنه ، وقال : جاهد تشاهد. [الكنوز لمحمدية]

اللَّهُمَّ صِلِّ أَبَدًا أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيَّكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا ، وَزِدْهُ شَرَفًا وَتَكْرِيمًا ، وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزَلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قال الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية : إنه يحصل البر بها لأن كل ما ذكر من الكيفيات موجود فيها. [سعادة الدارين-النبهاني]