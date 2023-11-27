بيان عاجل من روسيا بشأن رهائنها لدى حماس

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، إن روسيا تعمل على إطلاق سراح جميع الروس الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية كرهائن.

وقال ريابكوف، على هامش منتدى "قراءات في بريماكوف"، "نحن نعمل على إطلاق سراح جميع الروس الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.. نأمل بشكل عام أن يتحسن الوضع مع إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس، الذين لا تزال لديهم الفرصة مؤخرًا لمغادرة غزة بأعداد كبيرة ولكن غير كافية".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه تم إطلاق سراح رهينة يحمل جواز سفر روسي نتيجة اتفاقيات مباشرة مع حماس خارج قائمة التبادل، مشيرة إلى أن دبلوماسيين روس سيقومون قريبا بزيارة الروسي المفرج عنه.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قالت زاخاروفا، إن “الجهود التي بذلها الدبلوماسيون الروس في اتصالاتهم مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن أتت بنتائج.

واليوم تم إطلاق سراح صاحب جواز السفر الروسي وتسليمه للصليب الأحمر… وسيقوم الدبلوماسيون الروس بزيارته في أقرب وقت ممكن”.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن “الإفراج تم خارج قائمة التبادل… نحن نتحدث عن اتفاقيات مباشرة بين الممثلين الروس وحماس. وهذا العمل سيستمر".