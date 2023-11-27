الجامعة الأمريكية تناقش كيفية مجابهة العنف ضد النساء والفتيات في المنطقة العربية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية بمكتب اليونسكو بالقاهرة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل بعنوان " مستقبل شامل وخالي من العنف للنساء في المنطقة العربية" التي تعزز دمج النساء والفتيات وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في مؤسسات التعليم العالي.

ستشهد الاحتفالية الإعلان عن دليل مؤسسات التعليم العالي العربية لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات والاحتفال بنشر تقريرين آخرين من إنتاج مكتب يونسكو القاهرة عن إدماج وضمان حقوق النساء بالمدن العربية والدراسات الجندرية في إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ستبدأ الفاعلية بعرض مسرحي يقدمه طلاب قسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي يتطرق إلى الموضوعات التي سيتم تسليط الضوء عليها طوال اليوم.

يحضر الفاعلية لفيف من الوزراء والمسئولين الحكوميين والباحثين وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والجامعات من مصر والمنطقة، بما في ذلك الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية والجامعة اللبنانية وجامعة القدس بفلسطين والجامعة اللبنانية الأمريكية وجامعة البيت بالأردن وجامعة التكنولوجيا التطبيقية بالأردن وجامعة محمد الخامس بالمغرب وغيرها.

وتقام الاحتفالية يوم الأربعاء القادم الموافق 29 نوفمبر 2023 من 8:30 صباحا إلى 2:30 مساء بقاعة معتز الألفي، حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة.