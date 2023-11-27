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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور للنازحين من شمال غزة إلى الجنوب في ظل الأجواء الباردة وتساقط الأمطار

نازحين سيرا على الأقدام
نازحين سيرا على الأقدام في الأمطار

أظهرت إذاعة صوت فلسطين صورا لمعاناة الفلسطينيين في ظل ما خلفه العدوان من تهجير لهم إلى جنوب غزة.


وأوضحت الصور سير الفلسطينيين لمسافات طويلة في ظل أجواء ممطرة أملا في العثور على مأوى جديد بعدما تهدمت بيوتهم بفعل القصف العنيف.

وأمطرت طائرات الاحتلال الصهيوني منازل الفلسطينيين بأكثر من 40 ألف طن من المتفجرات.

ودمر نحو 60% من منازل الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت إنه عندما تعود إسرائيل إلى قتال حماس في غزة، فإنها “ستعود بقوة أكبر وسيكون ما يحدث أضخم"، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وأضاف الوزير الصهيوني المتطرف أن ذلك سيحدث  في جميع أنحاء القطاع، بحسب تصريحات أدلى بها مكتبه.

وفي حديثه أمام قوات لواء مشاة جفعاتي وسلاح المدرعات، قال جالانت: “أمامكم الآن بضعة أيام، سنعود إلى القتال، وسنستخدم نفس القدر من القوة والمزيد”.

وذكر: "تذكر أنه بينما تقوم بالتنظيم والراحة والتحقيق، فإن العدو يفعل الشيء نفسه أيضًا".

تابع "سوف تقابل حماس شيئًا أكثر قليلاً. لذلك، ستواجه [حماس] أولاً قنابل سلاح الجو، وبعد ذلك قذائف الدبابات والمدفعية  وأخيرًا أيضًا نيران قوات المشاة”.

وأكد: “سنقاتل في القطاع بأكمله”.
 

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