عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: 11 رهينة في طريقهم إلى إسرائيل

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن 11 رهينة إسرائيلية تم تسليمهم للصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

 وكانت مصادر مصرية، أكدت لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن حماس بدأت بتسليم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وكان القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، قال إن الحركة تأمل أن تتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول.

منظمة التجارة العالمية: زيادة الطلب على السيارات والإلكترونيات خلال الفترة الأخيرة

CNN: تسليم الأسرى الإسرائيليين من غزة اليوم يجب أن يكتمل خلال ساعة

وأضاف "الحية"، في تصريحات صحفية، أن “حماس تمكنت من الوصول للعدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة يومين”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

CNN: تسليم الأسرى الإسرائيليين من غزة اليوم يجب أن يكتمل خلال ساعة

الاتحاد الأوروبي يثني على دور مصر الرئيسي في التوصل لاتفاق الهدنة بغزة

آخرها استهداف مطار دمشق.. لماذا تتكرر الهجمات الإسرائيلية على سوريا؟ |حرب ثانية

33 طفلا وسيدة.. أسماء الدفعة الرابعة للمعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية

بايدن يشكر مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

عمدة باريس: منصة "إكس" أصبحت شبكة "مجاري عالمية"

رغم الهدنة.. تصريحات صادمة من نتنياهو بشأن العدوان على غزة

بيان عاجل من حركة الجهاد الإسلامي بشأن اتفاق تمديد الهدنة في غزة

ترشيحاتنا

قبل ديربي الهلال.. رونالدو يتعرض لإصابة في مباراة النصر وبيرسيبوليس الإيراني

كيف يحتمي أطفال غزة النازحون من البرد.. صور مؤلمة تكشف المعاناة

يرتكبون أفعال محرمة.. حكم لعبة الأحكام المنتشرة بين الشباب

اتصال عاجل من زيلينسكي بالأمير محمد بن سلمان |ماذا جرى؟

ضمت 11 مصريا.. تفاصيل مفاجئة حول غرق سفينة شحن قرب اليونان

مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. السبب وأوجه الصرف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

موت الفجأة يخطف النجوم| وفاة طارق عبد العزيز داخل اللوكيشن.. رحيل أحمد الشوكي وهيثم أحمد زكي يصدم الجميع

فيديو

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ