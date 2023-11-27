جيش الاحتلال: 11 رهينة في طريقهم إلى إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن 11 رهينة إسرائيلية تم تسليمهم للصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكانت مصادر مصرية، أكدت لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن حماس بدأت بتسليم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وكان القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، قال إن الحركة تأمل أن تتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول.

وأضاف "الحية"، في تصريحات صحفية، أن “حماس تمكنت من الوصول للعدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة يومين”.