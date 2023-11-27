منظمة التجارة العالمية: زيادة الطلب على السيارات والإلكترونيات خلال الفترة الأخيرة

كشفت منظمة التجارة العالمية عن ما حل بالتجارة الدولية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وفق ما ذكرت شبكة الشرق بلومبيرج.

وقالت المنظمة إن تجارة السلع العالمية تتعافى من الركود الأخير وسط طلب أقوى على السيارات والإلكترونيات.

وحذرت المنظمة رغم ذلك من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الآفاق قصيرة الأجل.

وارتفع مؤشر السلع لمنظمة التجارة العالمية إلى 100.7 نقطة من القراءة السابقة والبالغة 99.1 في أغسطس، حيث إن القراءات أعلى 100 نقطة تشير إلى النمو في الربع التالي بما يتوافق مع الاتجاهات في المدى المتوسط

في تقريرها الشهر الماضي، توقعت منظمة التجارة تباطؤ نمو تجارة البضائع عالمياً إلى 0.8% خلال 2023، وهي أقل من توقعات أبريل البالغة 1.7% وأقل بكثير من متوسط نمو 2.6% خلال العقد الماضي.