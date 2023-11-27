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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التجارة العالمية: زيادة الطلب على السيارات والإلكترونيات خلال الفترة الأخيرة

التجارة العالمية
التجارة العالمية

كشفت منظمة التجارة العالمية عن ما حل بالتجارة الدولية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وفق ما ذكرت شبكة الشرق بلومبيرج.

وقالت المنظمة إن تجارة السلع العالمية تتعافى من الركود الأخير وسط طلب أقوى على السيارات والإلكترونيات.

وحذرت  المنظمة رغم ذلك من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الآفاق قصيرة الأجل.

وارتفع مؤشر السلع لمنظمة التجارة العالمية إلى 100.7 نقطة من القراءة السابقة والبالغة 99.1 في أغسطس، حيث إن القراءات أعلى 100 نقطة تشير إلى النمو في الربع التالي بما يتوافق مع الاتجاهات في المدى المتوسط
في تقريرها الشهر الماضي، توقعت منظمة التجارة تباطؤ نمو تجارة البضائع عالمياً إلى 0.8% خلال 2023، وهي أقل من توقعات أبريل البالغة 1.7% وأقل بكثير من متوسط نمو 2.6% خلال العقد الماضي.

100 نقطة ارتفع مؤشر التجارة الدولية الإلكترونيات أغسطس التجارة العالمية الجيوسياسية التوترات الجيوسياسية

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