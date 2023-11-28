طارق يحيى يرد على منتقدي الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

رد الإعلامي طارق يحيى مقدم برنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك، على الانتقادات التي طالت الفريق بعد مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، والتي حقق خلالها الأبيض، الفوز بهدف دون رد.

وقال طارق يحيى خلال تقديمه لحلقة "زملكاوي" اليوم الإثنين: "طبيعي تكون هناك متغيرات في كل مباراة.. الزمالك ظهر بشكل وأداء أمام بيراميدز، وأداء آخر أمام أبو سليم.. ولكل مباراة ظروفها".

وتابع: "أبو سليم يمتلك مدربا جيدا، ويمتلك عناصر جيدة من شمال افريقيا ، والفريق الليبي لعب بطرق دفاعية بحتة".

وأتم طارق يحيى تصريحاته: "الزمالك خاض مباراة أبو سليم وسط ظروف صعبة .. غياب محمود علاء وحسام عبد المجيد وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي بجانب الثلاثي الموقوف بعقوبة إدارية، ورغم ذلك حققنا الفوز في النهاية، وهو المطلوب بحصد الـ3 نقاط في ظل الظروف الصعبة التي يتولى فيها معتمد جمال المسئولية".