عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق يحيى يرد على منتقدي الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

صدى البلد

رد الإعلامي طارق يحيى مقدم برنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك، على الانتقادات التي طالت الفريق بعد مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، والتي حقق خلالها الأبيض، الفوز بهدف دون رد.

وقال طارق يحيى خلال تقديمه لحلقة "زملكاوي" اليوم الإثنين: "طبيعي تكون هناك متغيرات في كل مباراة.. الزمالك ظهر بشكل وأداء أمام بيراميدز، وأداء آخر أمام أبو سليم.. ولكل مباراة ظروفها".

وتابع: "أبو سليم يمتلك مدربا جيدا، ويمتلك عناصر جيدة من شمال افريقيا ، والفريق الليبي لعب بطرق دفاعية بحتة".

وأتم طارق يحيى تصريحاته: "الزمالك خاض مباراة أبو سليم وسط ظروف صعبة .. غياب محمود علاء وحسام عبد المجيد وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي بجانب الثلاثي الموقوف بعقوبة إدارية، ورغم ذلك حققنا الفوز في النهاية، وهو المطلوب بحصد الـ3 نقاط في ظل الظروف الصعبة التي يتولى فيها معتمد جمال المسئولية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

ترشيحاتنا

مقابل مليون دولار.. ناقد رياضي يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

سخرية من إيلون ماسك بعد زيارته لـ إسرائيل | فيديو

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أشعر بأنني في وطني وبلدي

إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل الرابعة

بماذا يدعو الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات تقيك عذاب يوم القيامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ