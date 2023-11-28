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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب| حظك اليوم الأحد 28 -11-2023: الحبيب يحتاج دعمك فلا تخذله

برج العقرب
برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتي منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة، لذلك فهو مؤهل لتولى مناصب إدارية، كما يعرف بجديته فى العمل وحبه الشديد لأسرته.

برج العقرب فى حظك اليوم 28/11/2023
لا ينظر مولود برج العقرب للخلف أبداً، فهو يعرف ما يريد، كما أن النجاح والتقدم هدفه الأول والأخير، ودائماً ينظر للأمام ويعمل على تطوير نفسه طوال الوقت، كما يتصف بالشجاعة والقدرة على المواجهة.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا

تتسم بالعديد من المهارات التى لا يستطيع أحد منافستك فيها، كما تستطيع بذكائك وحكمتك حل أى مشكلة تواجهك لذلك يلجأ إليك أى شخص يواجه أى مشكلة فى حياته.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

تعيش حالة من الصفاء والتفاهم والحب فى حياتك الأسرية، ما يجعلك مثلا أعلى لمن حولك من الأزواج، لذلك يحاولون تقليدك فى معاملتك لشريك حياتك.

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حظك اليوم البرج العقرب صحيا

تعيش حالة من السعادة والحب نتيجة حرصك على ممارسة تمارين اليوجا بشكل يومى، كما أن اتباع نظام غذائى صحى ساعدك على خسارة وزنك الزائد.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى نجاحه لحاجة مؤسسته إليه، كما أنه سيظل مثلا أعلى للأزواج السعداء بسبب إخلاصه لشريك حياته.

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