على رأسها أمازون وميتا.. هذه الشركات الأكثر طلبا لمتخصصي الذكاء الاصطناعي

ساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة فرص العمل بشكل كبير للمتخصصين فيه، الأمر الذي يعد مفارقة كبيرة بين آثاره السلبية على الوظائف والعمالة بشكل عام وبين خلق وظائف جديدة كليًا، حيث كشفت دراسة حديثة أن هناك أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام وحده.

وبحسب دراسة أجرتها شركة الأبحاث Lightcast التي حللت الوظائف الشاغرة، قالت ليلى أوكين، كبيرة الاقتصاديين في الشركة، لموقع Business Insider"لقد فوجئنا برؤية انتشار مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدية المطلوبة في الوظائف التي لا تعمل على تطوير هذه التقنيات".

وأضافت “يشير هذا إلى أن العمال وأصحاب العمل يقومون بالفعل بتعديل احتياجات عملهم وطرق العمل لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة”. حيث كان علماء البيانات، ومهندسو التعلم الآلي، وكتاب المناهج الدراسية من بين أهم المسميات الوظيفية للوظائف التي تشير إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفقًا لـ Lightcast فإن هناك عدد من الشركات التي لديها قوائم لوظائف متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، في الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 وأبرزها :

شركة Capital One

وقامت الشركة بتعيين رئيس قسم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات كجزء من جهود البنك لتحسين تجارب العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحاليًا، تقوم الشركة بالتوظيف لمجموعة من المناصب المكلفة ببناء ونشر منتجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عالم البيانات، ومهندس الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومدير البرنامج الفني، وكل منصب له نطاقات راتب تتجاوز 200 ألف دولار.

شركة Chegg : نحو 377 وظيفة في 12 شهرًا

وتحتوي الشركة المتخصصة في التعليم على أكثر من 12 وظيفة متعلقة بالذكاء الاصطناعي مفتوحة على بوابة الوظائف الخاصة بها، بما في ذلك كتاب المناهج الدراسية في موضوعات مثل التحليل المالي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي.

شركة Meta “ميتا”

وأصدرت Meta عددًا من مشاريع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظارات Ray-Ban الذكية، وتقوم الشركة حاليًا بتعيين مهندس أبحاث متعلق بالذكاء الاصطناعي، وعالم أبحاث تطبيقية، ومدير برنامج فني للمنتج.

شركة أمازون: نحو 181 قائمة من الوظائف

في سبتمبر، طرحت أمازون Amazon Bedrock، وهو عبارة عن مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة، لعملاء AWS في أجزاء من الولايات المتحدة وآسيا، وأعلن عن استثمار يصل إلى 4 مليارات دولار في شراكة مع Anthropi، منافسة OpenAI.



تقوم أمازون حاليًا بتعيين عالم بيانات ذكاء اصطناعي منتج للعمل ضمن فريق AWS، ومن المتوقع أن يتمتع المرشح، وفقًا للقائمة، بخبرة عملية في إنشاء نماذج مثل GPT.

كما إنها تبحث أيضًا عن خبير استراتيجي في الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء على دمج الذكاء الاصطناعي في نماذج أعمالهم. يمكن أن تتجاوز الرواتب لكلا الدورين 200 ألف دولار، حسب المنطقة الجغرافية.



شركة "Nvidia" إنفيديا: نحو 162 قائمة من الوظائف

ارتفع الطلب على وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia - وهي الرقائق التي تعمل على تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي - بشكل كبير، ويتم توظيفها لمواكبة ذلك.

وقال متحدث باسم Nvidia لـ Insider في منتصف نوفمبر: "لدينا حاليًا أكثر من 120 دورًا مفتوحًا مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي"، وتشمل هذه الوظائف الشاغرة مهندس أداء توليدي للذكاء الاصطناعي، ومدير منتج، ومهندس حلول كبير، لكل منصب نطاق راتب يتجاوز، في الحد الأقصى، 200 ألف دولار.



