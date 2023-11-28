تنظمها أوقاف سيناء.. ندوات حول الأمن الغذائي وحرمة التلاعب به





نفذت مديرية أوقاف شمال سيناء صلاة العشاء ندوتين علميتين تحت عنوان "الأمن الغذائي وحرمة التلاعب به" بمسجدى القرمانى بالعريش ، وعمرو بن العاص بالمساعيد .، في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي ، وضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، تحت رعاية فضيلة الشيخ د.محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

الجشع والاستغلال:



وقد دار حديث السادة العلماء المحاضرين حول العناصر التالية:

حرص الشريعة الإسلامية، على حماية المجتمع من الجشع والاستغلال.، وحرمة التلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الأساسية.، وتحصيل المال الحلال باكتسابه من الطرق المباحة المباحة المشروعة دون أى اعتداء أو ظلم للآخرين.

حيث أكد العلماء أنّ الإسلام اهتم بالمقومات الأساسية لحياة الإنسان في مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه، وغير ذلك مما يساعد على استقرار حياته وسكينتها وطمأنينتها وتحقيق أمن الإنسان بكل صوره وجوانبه، على أن نعمة الأمن من أعظم نعم الله على الإنسان، لا يستطيع أن يعيش بدونها.



