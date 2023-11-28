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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفجل الياباني.. يحتوي على عناصر غذائية مهمة

الفجل الياباني
الفجل الياباني

الفجل الياباني، المعروف أيضًا باسم "دايكون"، هو نوع من أنواع العطور يستخدم على نطاق واسع في المطبخ الياباني، يحتوي الفجل الياباني على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، وله فوائد صحية عديدة، ومن بين هذه الفوائد الأتي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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الفجل الياباني توابل يحافظ على الصحة  

يحتوي الفجل الياباني على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الألياف والفيتامينات الغذائية، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه العناصر الغذائية قد تكون مفيدة للجميع والوظائف العامة بشكل عام. على سبيل المثال، فيتامين C له دور في دعم وظائف الجهاز العضوي من العناصر المتخصصة عن التأكسد.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هناك تباينا بين الفجل الياباني وفيتامين C، فإن نظام التغذية والتنوع يشمل مجموعة واسعة من الفواكه والمكونات الغذائية الأخرى على الصحة والجسم بشكل عام.

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