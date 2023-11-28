ضياء رشوان: قطاع غزة يمر بظروف غير مسبوقة في تاريخ العالم.. ويكشف بنود تمديد الهدنة

استعرض الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مداخلته ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تفاصيل عن تمديد الهدنة و بنودها.

العالم يقبل بوقف كامل لإطلاق النار بغزة.. وهذا طموح مصر

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل الأطراف ومن بينها مصر بحكم خبرتها الطويلة للغاية، ليس فقط في التفاوض ما بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية طوال 5 عقود سابقة في غزة، لكن بحكم دورها التاريخي في الصراع منذ عام 1948، تعلم جيدا أن هناك أشياء واقعية يجب الحديث عنها قبل الوصول إلى ما نطمح إليه.

أضاف "رشوان"، أن ما نطمح إليه ما أعلنه الرئيس السيسي والقيادة السياسية والعربية والإسلامية، وهو وقف شامل لإطلاق النار في غزة، لكن الآن نتحرك في إطار هدن متعاقبة.

ولفت إلى أن هذه الهدنة ضرورية للغاية من أجل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في غزة، وهي تخلق ربما مناخ أكثر قبولا بفكرة وقف إطلاق النار.

أوضح، أن العالم الآن يقبل فكرة أن يتوقف القتال، وتوقف القتال مؤقتا ربما يكون مرحلة مهمة قبل أن تثمر الوساطات والجهود والضغوط الدولية عن وقف شامل لإطلاق النار، ولكن أولا يجب مراعاة الظروف الإنسانية للأهالي، وخلق الظروف المواتية للضغط على الجانب الإسرائيلي للقبول بفكرة وقف شامل لإطلاق النار.

مصر تبذل جهودا كبيرة لدخول مساعدات إنسانية بشكل أكبر لقطاع غزة

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي في قطاع غزة، يجدون بعض المواد التي تساعدهم على الحياة من خلال قوافل المساعدات التي تدخل للقطاع.

وأضاف "رشوان"، أن المعونات الطبية بدأت تتوافد على المستشفيات والمراكز الصحية، وهناك بعض المستشفيات الميدانية التي دخلت من الجانب المصري مثل المستشفى الإماراتي الذي يقام حاليا.

ولفت، إلى أن الحياة تعود تدريجيا لكن تحتاج بالطبع إلى أكثر، وهذا ما تبذله مصر من جهد مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي عبر عن الحاجة إلى دخول مساعدات بشكل أكبر لقطاع غزة، الذي يمر بظروف غير مسبوقة ولا في تاريخهم أو تاريخ المنطقة وربما أحيانا في تاريخ العالم.

بنود تمديد الهدنة تشمل وقف إطلاق النار بشكل تام بغزة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن بنود الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين مازالت سارية، وتتمثل في وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ووقف للطيران الإسرائيلي شاملا وكاملا في جنوب القطاع، مع وقفه من الساعة 10 صباحا للرابعة مساء بالنسبة لشمال القطاع.

وأضاف "رشوان"، أن الهدنة تشمل تدفق المساعدات الطبية والغذائية والوقود لكل أرجاء قطاع غزة، وخاصة شماله، واُتُّفِق على نفس المعايير وبنفس الكميات المتفق حولها.

ولفت، إلى أن الهدنة تستمر يومين وبعد انتهاء المدة سينظر مجددا إذا كان هناك إمكانية للمد أم لا، وما اُتُّفِق عليه في اتفاق الهدنة هو دخول المساعدات بعدد لا يقل عن 200 شاحنة في اليوم، ودخول 4 شاحنات على الأقل من الوقود وغاز المنازل بواقع أكثر من 130 ألف لتر في اليوم.

وأوضح أن قطاع غزة يحتاج إلى كميات أكثر بكثير، لكن نتحدث عن اتفاق أقرت كل أطرافه بهذا، ربما يمكن خلال الفترات المقبلة زيادة هذه المساعدات، خاصة أن المساعدات ساهمت إلى حد كبير لبدء عودة الحياة الطبيعية للقطاع.