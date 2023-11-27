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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: مصر تبذل جهودا كبيرة لدخول مساعدات إنسانية بشكل أكبر لقطاع غزة

صدى البلد

أكد  ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي في قطاع غزة، يجدون بعض المواد التي تساعدهم على الحياة من خلال قوافل المساعدات التي تدخل للقطاع.

وأضاف "رشوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المعونات الطبية بدأت تتوافد على المستشفيات والمراكز الصحية، وهناك بعض المستشفيات الميدانية التي دخلت من الجانب المصري مثل المستشفى الإماراتي الذي يقام حاليا.

الحياة تعود تدريجيا

ولفت، إلى أن الحياة تعود تدريجيا لكن تحتاج بالطبع إلى أكثر، وهذا ما تبذله مصر من جهد مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي عبر عن الحاجة إلى دخول مساعدات بشكل أكبر لقطاع غزة، الذي يمر بظروف غير مسبوقة ولا في تاريخهم أو تاريخ المنطقة وربما أحيانا في تاريخ العالم.

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