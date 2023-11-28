عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برصاص الاحتلال.. استشهاد شاب فلسطيني في رام الله

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، استشهاد مالك ماجد عبد الفتاح دغرة ذو الـ (١٧ عاما) بعد إصابته بأربع رصاصات أطلقها عليه جيش الاحتلال في كفر عين شمال غرب رام الله.

وقامت قوات الاحتلال، فجر اليوم ، بإعتقال 17 فلسطيني بينهم نساء وأسرى محررين خلال مدهمات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل "وكالة سند للأنباء" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وشنت حملة دهم للعديد من المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 11 مواطنا.

وأوضح أسماء المعتقلين: علي ناجح الصيفي، وصالح مفلح صالح العامور حنني، وأحمد سامي صايل، وصهيب حسام أبو حيط، وقسـام راسم سناوي نصاصرة، وأمير عازم الحج محمد، ومحمود بشير الشيخ مليطات، ومصطفى ممدوح حنني، وكل من المحررين أمجد حسين مليطات وبدر حمدي الشحاد مليطات وزاهر وجيه خطاطبة.

واعتقلت الأسير المحرر أنس عودة بعد مداهمة منزله ببلدة حوارة جنوب نابلس، والشاب رضا يوسف من بلدة أودلا جنوب نابلس بعد ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته الاعتداء عليه.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين غرب رام الله، ودارت مواجهات مع الشبان استشهد خلالها الشاب مالك البرغوثي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نسيم يوسف البرغوثي.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت المواطنة زينب السجدي، وهي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد شريعة، واعتدت بالضرب على المسن محمد موسى المصري.

ودارت مواجهات خلال اقتحام المخيم استهدف خلالها الشبان آليات الاحتلال بعبوات متفجرة فيما أطلق الجنود الرصاص بكثافة، واعتقلت أيضاً الأسير المحرر محمد أحمد علي الشيخ، بعد مداهمة منزله في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم وتفتيشه وتخريب محتوياته، كما صادرت مركبته الخاصة.
 

البرغوث استشهاد احمد سامي الصحة الفلسطينية الرصاص الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب تشيلي

رغم المعارضين.. انتخابات المجالس الشعبية الكورية الشمالية تسجل حضور 99٪

وفاة 11 عاملاً في حادث بأحد مناجم جنوب إفريقيا

بينهم نساء وأسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

ترشيحاتنا

طارق عبد العزيز آخرهم .. الأزمات القلبية تخطف المشاهير

حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بدون وضوء.. المفتي السابق يكشف عنها

موعد مباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أبوالفضل بدران عضوا بالمجمع العلمي المصري

تغيب ألفي جندي من دولة الاحتلال عن خدمتهم في الجيش.. تفاصيل

حقيقة وساطة فيتوريا لحل أزمة الزمالك مع لشبونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

انتشار إنفلونزا الطيور تؤدي إلى وفاة 220 فلامنجو في الأرجنتين

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ