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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وضعت في حقبة مرتضى منصور| الزمالك يقرر إزالة اللافتات من حديقة النادي

صدى البلد

أعلن الإعلامي إيهاب الكومي، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قررت إزالة اللافتات من حدائق النادي، والتي وضعت خلال حقبة مرتضى منصور.

و قال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مجلس إدارة الزمالك نادي الزمالك، برئاسة حسبن لبيب، قرر إزالة لافتات كلًا من: علاء مقلد – أحمد مرتضى – خالد لطيف – حنفي بسطان – أحمد جلال – أحمد مصطفى – إسماعيل يوسف – تركي آل الشيخ – محمود بدر الدين – سيد مشعل .

وأوضح إيهاب الكومي، إن هذا القرار جاء من جانب إدارة نادي الزمالك، بناءً على رغبة أعضاء الجمعية العمومية.

 

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