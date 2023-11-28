وضعت في حقبة مرتضى منصور| الزمالك يقرر إزالة اللافتات من حديقة النادي

أعلن الإعلامي إيهاب الكومي، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قررت إزالة اللافتات من حدائق النادي، والتي وضعت خلال حقبة مرتضى منصور.

و قال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مجلس إدارة الزمالك نادي الزمالك، برئاسة حسبن لبيب، قرر إزالة لافتات كلًا من: علاء مقلد – أحمد مرتضى – خالد لطيف – حنفي بسطان – أحمد جلال – أحمد مصطفى – إسماعيل يوسف – تركي آل الشيخ – محمود بدر الدين – سيد مشعل .

وأوضح إيهاب الكومي، إن هذا القرار جاء من جانب إدارة نادي الزمالك، بناءً على رغبة أعضاء الجمعية العمومية.