صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على قرض مجمّع بـ5 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "كوريا للتأمين التجاري"، اليوم الثلاثاء 28 فبراير، عن توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمّع رتبه الصندوق مع 9 بنوك عالمية كبرى، وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي (قرابة 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي (قرابة 18.7 مليار ريال سعودي).

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية” يعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، وسبق للصندوق وشركة "كوريا للتأمين التجاري" توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة "كوريا للتأمين التجاري".

ويهدف التعاون بين الصندوق وشركة "كوريا للتأمين التجاري" إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.