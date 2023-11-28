نقيب تمريض العراق يشيد بالتجربة الصحية في ويبدي رغبته في التعاون

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالمؤتمر العلمى الدولى الأول لنقابة التمريض العراقية تحت شعار "التمريض قوة للتغير والإرتقاء بالواقع الصحى"، بحضور المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ كربلاء، وممثلين عن دول قطر وسوريا.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابة العامة للتمريض تلقت دعوة من فراس الموسوى نقيب تمريض العراق ومحمد طوفان نقيب تمريض كربلاء، لحضور المؤتمر العلمى الدولى الأول للتمريض بمحافظة كربلاء بالعراق، حيث استعرضت خلال المؤتمر تطوير منظومة التمريض في مصر وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظات تدريجيًا بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتطرقت نقيب التمريض، خلال المؤتمر إلى خطة تطوير منظومة تعليم التمريض في مصر خاصة التعليم الفني، وذلك بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة والدبلومات التى تنظمها نقابة التمريض بشكل دورى.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على الدعم السياسي الذى يتلقاه الفريق الصحي بأكمله وعلى رأسهم التمريض من جانب القيادة السياسية، وكذلك دعم الاعلام لأطقم التمريض والتى ساهمت فى تغيير الصورة الذهنية للتمريض بالمجتمع المصري.

وبدوره أشاد المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ كربلاء بخطة تطوير المنظومة الصحية فى مصر، فى حين أعلن فراس الموسوى نقيب تمريض العراق، عن رغبته فى توقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات بين مصر والعراق، والاستفادة من خبرة مصر في تطوير وتعليم التمريض.

وفى ختام المؤتمر، تلقت الدكتورة كوثر محمود تكريمين إحداهما من محافظ كربلاء والأخر من نقابة التمريض العراقية، حيث أبدت سعادتها بالتكريم والذى أكدت أنه تكريم لكافة أطقم التمريض فى مصر.