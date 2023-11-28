عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب تمريض العراق يشيد بالتجربة الصحية في ويبدي رغبته في التعاون

نقيب التمريض
نقيب التمريض

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالمؤتمر العلمى الدولى الأول لنقابة التمريض العراقية تحت شعار "التمريض قوة للتغير والإرتقاء بالواقع الصحى"، بحضور المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ كربلاء، وممثلين عن دول قطر وسوريا.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابة العامة للتمريض تلقت دعوة من فراس الموسوى نقيب تمريض العراق ومحمد طوفان نقيب تمريض كربلاء، لحضور المؤتمر العلمى الدولى الأول للتمريض بمحافظة كربلاء بالعراق، حيث استعرضت خلال المؤتمر تطوير منظومة التمريض في مصر وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظات تدريجيًا بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتطرقت نقيب التمريض، خلال المؤتمر إلى خطة تطوير منظومة تعليم التمريض في مصر خاصة التعليم الفني، وذلك بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة والدبلومات التى تنظمها نقابة التمريض بشكل دورى.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على الدعم السياسي الذى يتلقاه الفريق الصحي بأكمله وعلى رأسهم التمريض من جانب القيادة السياسية، وكذلك دعم الاعلام لأطقم التمريض والتى ساهمت فى تغيير الصورة الذهنية للتمريض بالمجتمع المصري.

وبدوره أشاد المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ كربلاء بخطة تطوير المنظومة الصحية فى مصر، فى حين أعلن فراس الموسوى نقيب تمريض العراق، عن رغبته فى توقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات بين مصر والعراق، والاستفادة من خبرة مصر في تطوير وتعليم التمريض.

وفى ختام المؤتمر، تلقت الدكتورة كوثر محمود تكريمين إحداهما من محافظ كربلاء والأخر من نقابة التمريض العراقية، حيث أبدت سعادتها بالتكريم والذى أكدت أنه تكريم لكافة أطقم التمريض فى مصر.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
التمريض نقيب التمريض كوثر محمود نقيب التمريض سوريا مجلس الشيوخ منظومة التامين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

موضوعات متعلقة

نقيب التمريض: زيادة معدل الولادات القيصرية يستلزم تطوير مهارات القبالة

نقيب التمريض: 4 آلاف جاهزون للتطوع لمساعدة جرحى فلسطين

ترشيحاتنا

متحدث بالخارجية الأمريكية: نشكر الرئيس السيسي والدور المصري للتوصل للهدنة في غزة

مدبولي يعلن خطة الحكومة لتأمين الكهرباء

«لهو الصغار» في الجيزة يقود أهاليهم للسجن والمستشفى

خلال توقفه في باريس.. سامح شكري يتفقد الاستعدادات الأخيرة للانتخابات الرئاسية

قصة الكلمة الأكثر بحثا في عام 2023 على الانترنت

كتائب القسام تعلن ردها على خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

قصة حب انتهت بانفصالهما| كيف تعلق قلب يوسف الشريف بـ إنجي علاء؟

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

فيديو

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

درجات الحرارة تصل لـ 4 بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ