توافد نجوم الفن على عزاء طارق عبد العزيز

بدأ عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، داخل مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.



وحرص على التواجد عدد من نجوم الفن منهم أحمد السقا وأحمد خالد صالح، ويسرا اللوزي ورانيا فريد شوقى.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على تشييع جثمان طارق عبد العزيز، ومنهم الفنان محمد هنيدى وإياد نصار وشريف منير والفنان محمد رياض وفتوح أحمد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية أول أمس الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد “بقينا اتنين” مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفور إعلان الخبر وتحولت صفحات موقع فيس بوك وإنستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقائه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.

ومن الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديق عمره الفنان خالد الصاوي الذى كتب: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس..

وكتب المخرج عمرو عرفة: ‏كان بيصور آخر شوت له الساعة 4 عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه وخرج من الشوت قعد علي الكرسي ورا الكاميرا وفاجأ الكل وانتقل إلى الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا.. الله يرحمه.