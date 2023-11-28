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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل طارق عبد العزيز يرثي والده: مع السلامة يا من أكرمتنى

صدى البلد

نشر معتصم نجل الفنان طارق عبد العزيز صورة برفقة والده عبر حسابه بفيسبوك.

وعلق معتصم على الصورة:" مع السلامة يا من أكرمتنى وسترتنى بفضل الله عليك .. نسألكم الدعاء

وكان قد كشف الفنان طارق عبد العزيز، عن تفاصيل بدايته السينمائية والدرامية، قائلا إنه دخل في مجال الفن هواية له، وحب للمهنة، ومن ثم تطور الأمر معه بشكل كبير في العديد من المواقف المختلفة فيما بعد، لافتا إلى أن الكثير لهم أفضال عليه على رأسهم كلا من الفنان خالد صالح، والفنان محمد هنيدي. 

طارق عبد العزيز يتحدث عن أول مشاهده في السينما 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع من خلال قناة "الحياة": "كنت بمثل وانا صغير والموضوع بقا يطور معايا جامد بعد كده، وخالد صالح له فضل كبير عليا لأنه رشحني لأم كلثوم وأول واحد قال اسمي، وكذلك محمد هنيدي".

 

وتابع أن الفنان خالد صالح، كان له فضل كبير في ترشيحه في أول أعماله الفنية، وكذلك محمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية، ومن ثم همام في امستردادم". 

واستكمل: "أول مشهد سينمائي ليا جالي كرامب ومكنتش قادر اتنفس، ولسه بيقولوا أكشن قالي انت هتموت مني ولا ايه، وخدنا الموضوع بضحك، وعدا المشهد". 

 

الفنان طارق عبد العزيز الفنان خالد صالح الفنان محمد هنيدي برنامج واحد من الناس رنامج واحد من الناس

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