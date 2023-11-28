أحمد السقا وأحمد خالد صالح أول الحاضرين لعزاء طارق عبد العزيز

بدأ عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

استقبل معتصم عبدالعزيز المُعزيين، بعد وفاة والده، عصر يوم الأحد الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة.

وحرص على التواجد أحمد السقا وأحمد خالد صالح.

أقيم عزاء الفنان طارق عبد العزيز غدًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

سيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفور إعلان الخبر وتحولت صفحات موقع الفيس بوك وانستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقائه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.

ومن الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديق عمره الفنان خالد الصاوي الذى كتب: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس..

وكتب المخرج عمرو عرفة : ‏كان بيصور آخر شوت له الساعة ٤ عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه وخرج من الشوط قعد علي الكرسي ورا الكاميرا و فاجأ الكل وانتقل الى الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا .. الله يرحمه.