عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكتب الإعلامي في غزة: القصف الإسرائيلي تسبب بهدم 300 ألف وحدة سكنية

غزة
غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الحياة متوقفة في قطاع غزة نتيجة للخسائر المادية الهائلة التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان له، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي تسبب في هدم 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و250 ألفا بشكل جزئي.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع توافد المواطنين من جنوب غزة إلى الشمال من خلال استهدافهم بشكل مباشر.

ولفت المكتب إلى أنه تم انتشال 160 جثة للشهداء من تحت الأنقاض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مشيرا إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى مليون لتر من الوقود يوميا لإصلاح ما هدمه الاحتلال.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى.

على جانب آخر، قالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن عددا كبيرا من الأشخاص قد يموتون بسبب الأمراض والظروف الصحية الصعبة في غزة مقارنة بالقصف إذا لم تتم استعادة البنية التحتية الصحية.

وأضافت هاريس في مؤتمر صحفي عقدته الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن مئات الآلاف من المرضى في غزة يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسرطان، ولا يستطيعون الحصول على الأدوية والعلاج الذي يحتاجون إليه.

وأضافت هاريس: "سنرى عدداً أكبر من الأشخاص يموتون بسبب الأمراض أكثر مما نراه حتى من القصف إذا لم نتمكن من إعادة هذا النظام الصحي وتوفير أساسيات الحياة في غزة".

وأشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إلى الحاجة الملحة للغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والدواء والوقود لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة.

الأمم المتحدة تسعى لفتح معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة

غزة قطاع غزة مكتب الإعلام الحكومي الاحتلال الاسرائيلي جنوب غزة مستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

موضوعات متعلقة

إعلام فلسطيني: قطاع غزة يحتاج إلى مليون لتر من الوقود يوميا

الأمم المتحدة تسعى لفتح معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة

الإعلام العبري يكشف عن أكبر تحد واجهه جيش الاحتلال في غزة

خالد الجندي: العالم التقط أنفاسه في هدنة غزة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤكد أهمية إغاثة المدنيين في قطاع غزة

ترشيحاتنا

ميزانية 7.2 مليار دولار.. كيف تستعد السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"؟

سمير فرج يفجر مفاجأة عن مصير الجنود الإسرائيليين لدي المقاومة

إعلان مهم لـ حلف الناتو بشأن موقفه من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صحيفة عبرية تكشف عدد مخططات الاستخبارات الإسرائيلية لاغتيال السنوار

المكتب الإعلامي في غزة: القصف الإسرائيلي تسبب بهدم 300 ألف وحدة سكنية

كيف أقضي الصلوات الفائتة؟.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. هذه أضرار الإكثار من اليوسفي

مليئ بالفيتامينات ويعالج الزهايمر.. تعرف على فوائد زيت الزيتون للبشرة

جمعهما لعبة إبليس وفرقهما الراكون.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

لو بتحلمي تكوني أم.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل 

فيديو

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ