المكتب الإعلامي في غزة: القصف الإسرائيلي تسبب بهدم 300 ألف وحدة سكنية

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الحياة متوقفة في قطاع غزة نتيجة للخسائر المادية الهائلة التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان له، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي تسبب في هدم 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و250 ألفا بشكل جزئي.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع توافد المواطنين من جنوب غزة إلى الشمال من خلال استهدافهم بشكل مباشر.

ولفت المكتب إلى أنه تم انتشال 160 جثة للشهداء من تحت الأنقاض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مشيرا إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى مليون لتر من الوقود يوميا لإصلاح ما هدمه الاحتلال.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى.

على جانب آخر، قالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن عددا كبيرا من الأشخاص قد يموتون بسبب الأمراض والظروف الصحية الصعبة في غزة مقارنة بالقصف إذا لم تتم استعادة البنية التحتية الصحية.

وأضافت هاريس في مؤتمر صحفي عقدته الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن مئات الآلاف من المرضى في غزة يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسرطان، ولا يستطيعون الحصول على الأدوية والعلاج الذي يحتاجون إليه.

وأضافت هاريس: "سنرى عدداً أكبر من الأشخاص يموتون بسبب الأمراض أكثر مما نراه حتى من القصف إذا لم نتمكن من إعادة هذا النظام الصحي وتوفير أساسيات الحياة في غزة".

وأشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إلى الحاجة الملحة للغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والدواء والوقود لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة.