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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تسعى لفتح معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

يتوجه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى العاصمة الأردنية عمان، غدا الأربعاء، لإجراء محادثات حول إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من إسرائيل.

ويقع معبر كرم أبو سالم عند تقاطع إسرائيل وقطاع غزة ومصر، وكان يستخدم لنقل أكثر من 60% من حمولات الشاحنات المتجهة إلى غزة قبل الصراع الحالي.

وقال جريفيث في مؤتمر صحفي للدول الأعضاء بالأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء: "قلنا منذ البداية إننا بحاجة إلى أكثر من معبر واحد"، وفقا لما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "ينبغي استكشاف فرصة استخدام معبر كرم أبو سالم وهذا سيكون موضوعا في عمان، وسيضيف مجالا (للرد) بشكل كبير."

وقال جريفيث: "نعلم أنه ينبغي تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ونعلم كيف يمكننا زيادتها، لكن هناك قيودا خارجة عن سيطرتنا"، مضيفا "نحن نعلم أن شعب غزة يحتاج منا أكثر من ذلك بكثير."

وأوضح المسئول الأممي: "نحن بحاجة إلى آليات موثوقة وقابلة للتطوير لتقديم المساعدات، تشمل جميع الشركاء في المجال الإنساني - بما في ذلك المنظمات غير الحكومية" وتابع "نحن نعمل على تحسين ترتيب الأولويات، والدعوة إلى المزيد من نقاط الدخول واستئناف القطاع الخاص".

وتأتي المساعدات التي يتم السماح بدخولها حاليا إلى غزة عبر معبر رفح على الحدود المصرية، والذي تم تصميمه لعبور المشاة وليس الشاحنات.

وقالت "جيروزاليم بوست" نقلا عن دبلوماسي غربي إنه لا يوجد احتمال لفتح معبر كرم أبو سالم في الوقت الحالي، بسبب أن إسرائيل لا تريد فتح المعبر لأن قواتها تتواجد في المنطقة.

ولم يصدر تعليق فوري من دولة الاحتلال.

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