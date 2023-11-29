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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الطيران المدني الأسبق: امتحنت مرتين من «محلب» وشريف إسماعيل قبل أن أتولي المنصب|فيديو

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الأسبق

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق، إنّه لا يعرف كيف جرى تكليفه بوزارة الطيران المدني، فقد كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران بعد سنوات من العمل بالخارج، ثم جرى ترشيحه للوزارة، موضحًا: "هذا شرف كبير بأن أعمل في الوزارة ببلدي مع قيادات محترمة جدًا، ولم أتردّد وكنت سعيدًا باختياري وحاولت أن أكون على قدر المسئولية".

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وأضاف "فتحي"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "امتحنوني مرتين، الأولى من خلال المهندس إبراهيم محلب قبل تولي مسؤولية شركة مصر للطيران، فقد طلب أن يعرف ماذا أنوي أن أفعل، وذهبت إليه بجهاز آي باد مع الوزير الذي كان يسبقني، ثم عرضت عليه الخطوط العامة".

 

وتابع وزير الطيران المدني الأسبق: "قلت له بأنني لن أخرج عن الأساسات وأثنى عليّ، وفي المرة الثانية التي امتحنت فيها، كانت الجلسة التي جمعتني بالمهندس شريف إسماعيل رحمه الله قبل تولي الوزارة، وأعلم أنه التقى بأكثر من زميل أو مرشح واستقر التكليف عليّ".

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