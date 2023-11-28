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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دخان مجهول في صالة الطيران الخاص.. تجربة طوارئ بمطار القاهرة بإخلاء المبنى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قامت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق بتنفيذ تجربة طوارئ بصالة 4مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، وذلك في اطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالاستعداد التام لأي حالات طوارئ قد تحدث في المطارات وقياس قدرة الأفراد في مواجهة أي حوادث.

تضمنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول مما أدى إلى اطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي و البدء في عملية اخلاء الصالة من الموظفين والركاب و فصل الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الاغماء وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه.

ومن خلال التعاون بين جميع الجهات المختصة تم السيطرة على الحريق بوحدات التكييف بنجاح والتأكد بعمل اللازم مع حالات الإصابة وشفط الدخان الموجود بالصالة ثم عودة الحياه الى طبيعتها.

وقد تم تنفيذ التجربة من خلال إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالتعاون مع قطاع الأمن، القطاع الهندسي، قطاع السلامة والصحة المهنية ، قطاع العلاقات العامة والمراسم و شرطة ميناء القاهرة الجوي والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحي و الاسعاف وكافة الجهات العاملة بالمطار.

تأتي هذه التجربة في ضوء الالتزام بتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو" للتأكد من الارتقاء بالمستوى التدريبي في مواجهة الازمات والاحداث الطارئة وزيادة القدرة على مواجهة تلك الحالات بكفاءة إضافة الى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطار.

 

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