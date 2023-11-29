إبراهيم حسن مهاجما اتحاد الكرة: بيعاملنا مثل "المرأة المطلقة"

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي السابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتعامل مع المدربين المصريين مثل المرأة المطلقة " مش عارفين ناخد حقوقنا" .

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اتحاد الكرة يتعامل مع المدربين المصريين مثل " المرأة المطلقة" ولابد من الحصول على حقوقنا مثل الأجانب وليه مش عارفين ناخد حقوقنا.

وأضاف:" لابد أن يكون هناك حلول لنا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لانه هو المنوط بذلك وهو الذي من المفترض أن يعطينا حقوقنا من الأندية ، أنا وحسام حسن عندما كنا لاعبين لم نحصل علي عقود خيالية لذلك نبحث عن حقوقنا.

وتابع:" اشمعنا المدربين الأجانب تحصل على حقوقها بسبب الخوف من قرارات فيفا أو الشكوي ، لابد أن اتحاد الكرة يقوم بعمل ثواب وعقاب للأندية من أجل أن يكون هناك حقوق للمدرب المصري.