عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن مهاجما اتحاد الكرة: بيعاملنا مثل "المرأة المطلقة"

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي السابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتعامل مع المدربين المصريين مثل المرأة المطلقة " مش عارفين ناخد حقوقنا" .

 

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اتحاد الكرة يتعامل مع المدربين المصريين مثل " المرأة المطلقة" ولابد من الحصول على حقوقنا مثل الأجانب وليه مش عارفين ناخد حقوقنا.

 

وأضاف:" لابد أن يكون هناك حلول لنا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لانه هو المنوط بذلك وهو الذي من المفترض أن يعطينا حقوقنا من الأندية ، أنا وحسام حسن عندما كنا لاعبين لم نحصل علي عقود خيالية لذلك نبحث عن حقوقنا.

 

وتابع:" اشمعنا المدربين الأجانب تحصل على حقوقها بسبب الخوف من قرارات فيفا أو الشكوي ، لابد أن اتحاد الكرة يقوم بعمل ثواب وعقاب للأندية من أجل أن يكون هناك حقوق للمدرب المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

الاستخبارات الإسرائيلية: السنوار خدعنا والتفاوض معه ليس في صالحنا

الإحصاء: 152.9 ألف كم إجمالى أطوال شبكة طرق في مصر عـام 2021/2022

الأونروا: غزة تحولت إلى مدينة أشباح بسبب الغارات الجوية

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

سبب غير معلوم.. جيش الاحتلال يجبر العائلات على إخلاء جنين

أفضل أنواع الصدقة وأعظمها ثوابا.. المفتي السابق ينصح بها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

هل شركات المقاطعة من فعلت ذلك؟| تقليد مشروب سبيرو سباتس بالأسواق

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

فيديو

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

شاهد| إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد أنا دمي فلسطيني

آخرهم يوسف الشريف.. نجوم انفصلوا عن زوجاتهم في عام 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ