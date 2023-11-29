بلغ عن احتكار السلع والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عبر هذه الوسائل.. تفاصيل

أتاحت وزارة التنمية المحلية وسائل للتواصل مع المواطنين لتلقي شكاوي احتكار السلع الغذائية والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وغيرها من الشكاوي عبر وسائل التواصل الحديثة.

وحددت وزارة التنمية المحلية 5 وسائل للتواصل لضمان سرعة وصول الشكاوى للي المسئولين وسرعة حلها و متابعتها.

ويستطيع المواطنون تقديم شكواهم للوزارة، من خلال مبادرة صوتك مسموع التى تم اطلاقها خصيصا للتواصل المباشر مع المواطنين وسرعة حل المشاكل والشكاوى التى تصل اليها ،والتى حققت نجاحا كبيرة في حل الكثير من شكاوى المواطنين في اسرع وقت.

وتتضمن وسائل التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عبر رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected] و فاكس رقم 33374892 ، او من خلال اخط الساخن (15330) .



كما تتلقي الوزارة شكاوي المواطنين حول ارتفاع الاسعار والتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة الاشغالات القمامة و البناء المخالف و الفساد الاداري، بالاضافة الى اقتراحات قرى مبادرة حياة كريمة.

ويشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي الاستجابة السريعة لشكاوي أو بلاغات المواطنين وحلها فورا مؤكدا ان التواصل الجيد مع المواطنين وحل شكواهم احد معايير تقييم اداء قيادات التنمية المحلية .