الفصائل الفلسطينية: الإفراج عن العسكريين الإسرائيليين مرهون بوقف الحرب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الفصائل الفلسطينية، أعلنت أن تمديد الهدنة أياما إضافية هو أمر وارد، وأن المفاوضات الجارية الآن تشمل كيفية إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة.

وأضافت الفصائل، أن شروط الإفراج عن الرهائن العسكريين ستكون مختلفة تماما، لافتا إلى أن التفاوض حول العسكريين سيكون مرهونا بوقف الحرب.

كما كشفت “القاهرة الإخبارية” عن وجود اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدنة بقطاع غزة ليومين إضافيين.

وأكدت أن مسئولين أمنيين مصريين يبحثون مع نظرائهم القطريين سبل تمديد الهدنة الإنسانية.

وأفادت حركة حماس أن تمديد الهدنة أياما إضافية هو أمر وارد، لافتة إلى أن المفاوضات تشمل كيفية إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة.

وتابعت حركة حماس أن شروط الإفراج عن العسكريين الإسرائيليين ستكون مختلفة تماما، مشيرة إلى أن ربط التفاوض حول العسكريين الإسرائيليين بوقف الحرب.