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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أجل هزيمة روسيا.. نداء عاجل من أوكرانيا إلى الناتو

أوكرانيا
أوكرانيا

 

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سلم حوالي 300000 من مليون قذيفة وعد بها إلى أوكرانيا حتى الآن.

في حديثه إلى الصحفيين على هامش حدث لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، دعا كوليبا إلى مزيد من المواءمة بين الصناعات الدفاعية في أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي لضمان حصول كييف على الإمدادات التي تحتاجها لهزيمة روسيا، التي شنت حربها على أوكرانيا في فبراير 2022.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن كييف لن تتنازل عن أراضيها من أجل وقف الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، إن الجيش الأوكراني يحقق انتصارات كبيرة ويجبر القوات الروسية على الانسحاب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو.


وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية دمرت في تمام الساعة 7.30 صباحًا بتوقيت موسكو طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقة بودولسك الحضرية في موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود شنت هجومًا بأربعة صواريخ كروز على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

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