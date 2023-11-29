عمرو الحديدي: غرور كولر يتسبب في ضياع الدوري من الاهلي

قال عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، إن الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، يفتقد للعب الجماعي، حيث يظهر الفريق بشكل فردي، فضلًا عن غياب روح الفانلة الحمراء.

وأضاف الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كولر عليه احتواء اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، بخلاف التوقف عن تعليق نتائج الفريق السلبية، على شماعة التحكيم.

وأشار عمرو الحديدي، إلى أن الربط بين أكرم توفيق وكريم فؤاد أمام سموحة، لم يكن موفقًا، فضلًا عن وجود فردية وأنانية في أداء لاعبي الأهلي، إضافة إلى غرور كولر الذي تسبب في فقدان الأهلي للنقاط في سباق الدوري.

واختتم تصريحاته، بأن لاعبو الأهلي في حاجة إلى دكتور نفسي لمعالجة مشاكلهم التي انتشرت بشكل واضح داخل غرفة خلع الملابس، موضحًا أن كولر لا بد أن يعيد حساباته، بخلاف ضرورة التدخل من محمود الخطيب رئيس الأهلي، لتجنب فترة صعبة مقبلة.