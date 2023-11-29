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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ بسيناء لمواجهة السيول والأزمات

اصطفاف سيارة شركة
اصطفاف سيارة شركة مياه الشرب لموسم الستاء

تجهز شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب  يوم السبت المقبل، اصطفاف للأجهزة والمعدات الخاصة بإدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار والتأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم الشتاء.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء  خالد عزيز  رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء،  بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومواجة الكوارث، وبرعاية المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء.

وأكد المهندس  محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة العريش، أن الأصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

 كما وجه بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل .

 

نماذج محاكاة :

 

وشدد على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة  وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها،  للتأكد من عملها بفاعلية، وكشف أوجه القصور لمعالجتها ، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.
 

برنامج لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في شمال سيناء

https://www.elbalad.news/6014506
 

سيناء اصطفاف الاجهزة الامطار المعدات

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