عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديرا لجهودهم وسرعة تحركهم.. محافظ الجيزة يكافئ بعض مديرى وحدات حماية الطفل

خط نجدة الطفل
خط نجدة الطفل

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من مديرى وحدات حماية الطفل الفرعية، بصرف مكافأة مالية وذلك نظير جهودهم فى ملف حماية الطفل والقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال بنطاق المحافظة وسرعة إستجاباتهم للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن التكريم جاء فى ظل سياسة الدولة المصرية التى تولى اهتماما بالغا بالنشئ وقضايا الطفل بهدف إخراج أجيال سوية ومسلحة بالمقومات اللازمة لبناء وتطوير مختلف قطاعات التنمية.

وأضاف أن التكريم يعد تحفيز لمديرى الوحدات لبذل المزيد من الجهد فى هذا المجال وتنمية قدراتهم وزيادة رغبتهم فى إبتكار حلول غير تقليدية لحماية حقوق الطفل.

وشمل القرار تكريم كلا من ( شيماء السيد عبدالفتاح  مدير وحدة اوسيم)، (سونيا يونس خاطر مدير وحدة الصف)، ( منى عبدالعال   مدير وحدة العمرانية )، ( رانيا محمود موسى   مدير وحدة إمبابة)، ( أسماء عبدالفتاح بكر   مدير وحدة البدرشين)، ( إبتسام الجندى   مدير وحدة الهرم ) لنجاحهم فى إنقاذ عدد من الحالات لأطفال ومتابعتهم لحين استقرار حالاتهم وإخراجهم من دائرة الخطر.

أحمد راشد محافظ الجيزة الدولة المصرية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حماية الطفل حماية حقوق الطفل خط نجدة الطفل سياسة الدولة المصرية صرف مكافأة مالية محافظ الجيزة نجدة الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

للتوسع بنظام التعليم.. إنشاء مهن جديدة بالمدارس الفنية بالجيزة

بيطري الجيزة ينظم قافلة علاجية وإرشادية مجانية في كرداسة

حياة كريمة.. نائب محافظ الجيزة يطلق فعاليات القافلة التنموية الشاملة بكرداسة

محافظة الجيزة: رفع 1700 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بهضبة الأهرام

بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ 30 ألف الدفعة الأولى بالجيزة

الجيزة: تطوير ورصف طرق أبو ربع بالبدرشين وسعد زغلول والصفتي بالعياط.. صور

نائب محافظ الجيزة يتابع تشغيل وحدات توليد التيار الكهربائي بالواحات البحرية

لرفع كفاءة العمل وتحسين الأداء.. محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات جديدة بالأحياء والمراكز

ترشيحاتنا

أهمية الغباء في البحث العلمي.. ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ كولر

عمرو الحديدي: غرور كولر يتسبب في ضياع الدوري من الاهلي

هجوم أوكراني على مدينة كوبيانسك.. والقوات الروسية تتصدى

بلينكن: سنفعل ما بوسعنا بالأيام المقبلة لتمديد الهدنة في غزة

تحقيقات النيابة: عقار السبتية المنهار لم يصدر له قرارات إزالة أو تنكيس

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. مي كساب تستعرض جمالها| شاهد

السبب صادم.. هروب امرأة مقيدة بسلسلة حديدة وقفل في إسبانيا

برقم لا يصدق.. تعرف على سعر فستان جينيفر لوبيز المجسم

عيونهم تخرج من رؤوسهم.. شيكولاته تقلب حياة أسرة بريطانية رأسًا على عقب

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ