عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جوائزها 30 مليون جنيه.. 10 مسابقات دينية عالمية وعشرين محلية خلال 9سنوات

صدى البلد

كثّفت وزارة الأوقاف من تنظيمها للمسابقات القرآنية المحلية والعالمية خلال الفترة من 2014م وحتى 2023م، ومنها : مسابقة "كبار الحفظة "، مسابقة "رمضان للناشئة "، مسابقة معاني القرآن الكريم  "جزء عم" الجزء الثلاثين من القرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا.

 كما شملت المسابقة المحلية للقرآن الكريم، مسابقة المديريات الإقليمية لحفظ القرآن الكريم، المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات المعتمدات في حفظ القرآن الكريم مع تفسير جزء "عم"، مسابقة الأسرة القرآنية، مسابقة " مبادرة اكتشاف"  ، مسابقة "قصص القرآن" .. قصة وسؤال من خلال إذاعة القرآن الكريم ، مسابقة " لغة القرآن" .. من خلال إذاعة القرآن الكريم ، مسابقة "رمضان شهر القرآن " .. من خلال إذاعة القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية تحت سن 18 عامًا ، مسابقة القراءات القرآنية لأصحاب الصوت الحسن ، مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية، مسابقة صلاة التهجد ، مسابقة "برنامج تلاوات"، مسابقة "صلاة القيام بجزء كامل" ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف شمال سيناء ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف الوادي الجديد ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف جنوب سيناء ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف مطروح ، المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الأولى) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الثانية) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، وغير ذلك من المسابقات القرآنية المحليّة خلال الفترة المذكورة.

 كما شملت المسابقات العالمية للقرآن الكريم الحادية والعشرين ، والثانية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، والخامسة والعشرين ، والسادسة والعشرين ، والسابعة والعشرين ، والثامنة والعشرين ، والتاسعة والعشرين ، والمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، وذلك باجمالي جوائز مالية تزيد على ثلاثين مليون جنيه. 

وزارة الأوقاف مقاصد القرآن مسابقة رمضان للناشئة المسابقة المحلية للقرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

عاجل.. كتائب القسام تعلن مصرع 3 أسرى إسرائيليين في قصف سابق |بالأسماء

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف حقيقة تطبيق صفقة لتبادل الرهائن تؤدي لإنهاء الحرب في غزة

الأزهر: ذكرى تقسيم فلسطين أبشع الذكريات في التاريخ الإنساني الحديث

عصام سالم: الأهلي فشل في فك حصار سموحة المهزوم من الزمالك بـ«الخمسة»

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم الجمعة

أخبار الفن.. سر قلادة إيمي سمير غانم.. سبب صادم وراء وفاة فنان شهير واستشهاد آخر.. أزمة مصطفى كامل الصحية

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

إطلالة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ