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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشد الأعلى الإيراني: الولايات المتحدة فشلت في خطتها بتشكيل "شرق أوسط جديد"

المرشد الأعلي الإيراني
المرشد الأعلي الإيراني

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء "شرق أوسط جديد" وتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة.

وأضاف “خامنئي”، "لقد فشلت خطط الولايات المتحدة لتشكيل "شرق أوسط جديد"، لقد خططوا للقضاء على حزب الله، لكنه أصبح أقوى بعشر مرات الآن، كما فشلوا في التهام العراق وسوريا، وفشلوا في تسوية النزاع الفلسطيني لصالح إسرائيل".

وقال المرشد الأعلى الإيراني إن عملية طوفان الأقصى التي قادتها حماس كانت "حدثا تاريخيا" يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق "نزع الطابع الأمريكي" عن المنطقة. 

وأشار إلى أن حماس تهاجم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في القضاء على النفوذ الأمريكي في المنطقة.

ودعا خامنئي الدول الإسلامية في 19 نوفمبر إلى قطع العلاقات مع إسرائيل مؤقتا على الأقل وسط العمليات العسكرية في قطاع غزة. 

وفي الأول من نوفمبر، قال خامنئي إنه من الضروري وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل.

كما وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعوة مماثلة خلال اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في 18 أكتوبر.

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