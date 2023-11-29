بعد تعدد البلاغات.. مباحث الإنترنت تضبط المتهم بإثارة الفتن في قنا

عبر عدد من أهالي قنا عن ارتياحهم بعد تلقي اتصالات من مباحث الإنترنت بقسم الهرم تفيد بالقبض على المتهم باثارة الفتن بالمحافظة لاتهامه بالترويج لاكاذيب ضد شخصيات عامة وقيادات شعبية وسياسية بالمحافظة .

وكان العشرات من أهالي قنا تقدموا ببلاغات ضد المتهم أمام مباحث الإنترنت تتهمه بترويج الأكاذيب ضد شخصيات عامة وقيادات شعبية وسياسية بالمحافظة زاعما ارتكابهم مخالفات وملقيا جزافا اتهامات بالفساد دون أي سند أو دليل.

كما تعدى المتهم خطوطا حمراء بالنسبة للمجتمع القنائي بعدما انتهك حرمة الأعراض وتطاول على رموز القبائل والعائلات.

قبل أيام خرج المتهم في بث مباشر على صفحته الخاصة واصفا نفسه بأنه "وائل أبراشي" محافظة قنا، نسبة إلى المذيع الشهير رحمه الله، مطالبا شباب محافظة قنا للتعاون معه ومراسلته لكشف "الفساد" على حد قوله.. ويدعي المتهم أنه على اتصال بالقيادة السياسية ومجلس الوزراء ومسئولين يتابعون صفحته ويحققون فيما ينشره، رغم أنه لا يحظى إلا بمتابعة من عدد محدود ، بينما لا يتفاعل أحد مع منشوراته التي لا تخلو من السباب والخوض في الأعراض وتوجيه الاتهام بالفساد لشخصيات معروفة وعائلاتهم.

ومن المقرر أن يعرض المتهم النيابة العامة خلال ساعات لاستكمال التحقيقات ، ويتهم مقدموا البلاغات المتهم بالتربح جراء نشر الأكاذيب والاتهامات الباطلة من أشخاص توجد بينهم ضغينة وهو ما اعترف به على صفحته الخاصة.