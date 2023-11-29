المصريون في أمريكا يعبرون عن استعداداتهم للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

عبر المصريون في الخارج، بخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن استعدادهم للمشاركة في التصويت خلال الاستحقاق الانتخابي لرئاسة مصر 2024، وفق ما ظهر في عدد من اللقاءات التي أجرتها قناة "القاهرة الإخبارية" في أمريكا.

وقال أحد المصريين في أمريكا "نحن جاهزون لأيام الجمعة والسبت والأحد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهذا حق الدستور علينا، وهذه المرة غير المرات السابقة، أشعر أن مصر خلال السنوات العشر الماضية كان لها إنجازات عديدة بخاصة في حقوق المصريين بالخارج، وأن يكون لهم حق التصويت".

وأضاف آخر "هذه المرة هناك زخم جيد جدا، وخلال الأيام الماضية عقد أكثر من لقاء في نيويورك ونيوجيرسي، بحضور الكثير من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين المصريين، والكل أجمع على أن مشاركة الجالية المصرية في الانتخابات المقبلة في هذا الظرف سيؤكد لمن في مصر أن المصريين في الخارج مهموين مثلهم تماما بمستقبل الوطن.

تحيا بمصر

وقالت مواطنة مصرية في أمريكا "دائما حريصين على التواجد في كل انتخابات في بلدنا، بخاصة في هذا الوقت الحرج، لأنه سوف بترتب على هذه الانتخابات أشياء كثيرة جدا في الوقت الحالي، سواء في التنمية أو في الدفاع عن أمن الوطن، ونحن نرى المخاطر التي تحيط بمصر من كل الاتجاهات".