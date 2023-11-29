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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تباين أداء أسواق المال العربية| بورصات تونس وقطر تتراجع.. والمصرية تغلق على تباين

صدى البلد

البورصة المصرية تغلق على تباين

بورصة قطر تنخفض 0.15 %

مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على انخفاض

بورصة الأردن تغلق مرتفعة


شهدت أسواق المال العربية تباينا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023، حيث أغلقت بورصة الأردن، على ارتفاع، وتراجعت بورصات تونس، قطر، و البحرين، بينما تباينت بورصة مصر.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

 

البورصة المصرية تغلق على تباين

 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ليصل إلى 1.669 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 32 مليار جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليبلغ 24759.16 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.15% مسجلاً 7533.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.25% لينهي التعاملات عند مستوى 5187.11 نقطة.

 


بورصة تونس تغلق على تراجع طفيف

 

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات اليوم، على ‏تراجع طفيف، بنسبة 0.01 %، ليصل عند مستوى 8568.54 نقطة.‏

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت قيمة الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض ‏أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.‏
 


مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

 

أغلق مؤشر بورصة قطر اليوم، على انخفاض بنسبة 0.15 %، بواقع 15.40 نقطة، ليهبط إلى مستوى 9991.81 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم، خلال جلسة اليوم تداول 113 مليونًا و18 ألفًا و932 سهمًا، بقيمة 364 مليونًا و181 ألفًا و203.391 ريالات، نتيجة تنفيذ 13 ألفًا و856 صفقة في جميع القطاعات.
 

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على انخفاض

أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,942.89، نقطة بانخفاض قدره 8.57 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.33 نقطة، بانخفاض قدره 0.26 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليوناً و421 ألفاً و66 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 461 ألفاً و889 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.24%، عند مستوى 2404.01 نقاط.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2270 صفقة.

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