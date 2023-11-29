اختراق الهدنة.. شرطة الاحتلال تقتحم منازل عائلات الأسرى في القدس المحتلة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية؛ أن شرطة الاحتلال اقتحمت منازل عدد من عائلات الأسرى الفلسطينيين في القدس المحتلة.

فيما أفادت قناة "الميادين"، بأن أهالي الأسرى الفلسطينيين يتجمعون في محيط سجن عوفر بانتظار تحرير أبنائهم.

ونقل الصليب الأحمر أسرى إسرائيليين إلى الجانب المصري من معبر رفح بعد تسلّمهم من كتائب القسام ضمن صفقة التبادل.

جدير بالذكر أن الهدنة الأولى انتهت في تمام السابعة من صباح أمس ولكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين اضافيين أي للساعة السابعة صباح غدا الخميس.

وتنص الهدنة علي وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.