أبو الغيط لمجلس الأمن: الوقف الكامل لإطلاق النار وضمان استعادة الهدوء في غزة مسؤوليتكم

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن كل يوم يمُر مع استمرار العدوان الاسرائيلي علي غزة يبعدنا عن سلامٍ مستدام في المستقبل، وهذا القتل والتدمير بالجملة من ناحية والعقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من ناحية اخرى يزرع الكراهية والغضب في فلسطين والمنطقة لسنوات قادمة، ويترك جراحاً مفتوحة لن تندمل بسهولة.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في غزة، أن الساعين من أجل السلام عليهم إدراك الخطورة الكبيرة التي ينطوي عليها استمرار حربٍ مفتوحة تُدار بهذا الشكل، ثمن هذه المذبحة المستمرة لا يدفعه فقط المدنيون الفلسطينيون والأطفال والنساء الذين يفقدون حياتهم أو حياة أحبائهم، وإنما سندفعه جميعاً في مستقبل الأيام، لذلك من الضروري العمل على وقف الحرب، بشكل فوري وتحويل الهدنة الإنسانية الى هدنة مطولة ووقف كامل لإطلاق النار، وضمان استعادة الهدوء، ومساعدة الناس في غزة على استعادة الحد الأدنى من حياتهم الطبيعية، وهذه مسئولية مجلس الأمن في المقام الاول ليس فقط تجاه ملايين المدنيين في غزة، ولكن نحو مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أبو الغيط أن معالجة الكارثة الإنسانية التي تخلفها آلة الحرب الاسرائيلية، والتي تتكشف مدى فظاعتها كل يوم، هي أيضاً مسئولية عالمية عاجلة وُملحة، مؤكدا أنه قد رأينا الناس في غزة وهم يحاولون العودة إلى أطلال بيوتهم التي تهدمت في شمال القطاع، ورأينا كافة نظم الحياة وهي تتداعى بعد خمسين يوماً من القصف الشامل، لقد تحولت الغالبية الكاسحة من سكان غزة إلى نازحين داخل بلدهم، بلا مأوى وبدون الحد الأدنى من مقومات الحياة.