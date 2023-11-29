انفجارات عنيفة تهز أوديسا الأوكرانية.. والدفاعات الجوية تتصدى لهجوم روسي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارات قوية في منطقة أوديسا في أوكرانيا.

وقالت صحيفة “زيركالو نديلي” الأوكرانية عبر “تليجرام”، «منطقة أوديسا.. سماع دوي انفجارات قوية الدفاع الجوي يعمل ضد الطائرات بدون طيار».

كما أبلغت قناة “Suspilne” الأوكرانية، عن وقوع انفجارات في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن المساعدة المالية لأوكرانيا من الولايات المتحدة تمر حاليًا بلحظة حرجة بسبب الافتقار إلى المرونة في مسألة حجم حزم المساعدة.

وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن “واشنطن بدأت في تخصيص حزم مساعدات لكييف مع زيادة أقل من حيث مقدار الأموال التي يتم إرسالها".

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قائلا: "لقد حانت اللحظة الحرجة".