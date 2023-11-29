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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعلن انضمام المزارعين إلى مبادرة "ازرع"

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة

وافق محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة على مطلب مزارعي الإسماعيلية بالمشاركة في مبادرة "ازرع" لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر والتي تستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة .

وقال محافظ الإسماعيلية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنه تم التنسيق بين مكتب متابعة المحافظ مع مسئولي المبادرة بحضور مدير مديرية الزراعة ونقيب الفلاحين.

ووجه بشارة بإشراك المزارعين المتأخرين في زراعة القمح للاستفادة من دعم المبادرة وكلف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة تنظيم وتنفيذ المبادرة في الإسماعيلية. 

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد قام بإطلاق المبادرة في نوفمبر من العام الماضي بعنوان "ازرع" وتعد المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية تهدف المبادرة إلى تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالي إنتاجية 3,3 مليون إردب واستصلاح 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية وتشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجية وتوفير الأمن الغذائي الذي تهدف الدولة المصرية لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة وتطوير الزراعة ورفع وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يُساهِم في تمكين المجتمعات الريفية وتبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخيًّا للوصول لأعلى إنتاجية زراعية وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير التقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية ودعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط وتشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، وتقدم المبادرة ذلك من خلال التواصل مع خبراء المناخ بوزارة الزراعة، وتزويد المزارعين بأفضل الطرق للوقاية من التغيرات المناخية إضافة إلى تدريب المزارعين على استخدام هذه الطرق للحصول على أفضل نتيجة.

ويعتبر محصول القمح هو المستهدف الرئيسي للمبادرة حيث تستهدف "ازرع" خلال العام الجاري زراعة نحو مليون فدان من القمح كما تقوم المبادرة بتدريب المزارعين على أحدث وسائل الإنتاج، وتقديم الدعم الفني لهم. 

كما تطلق المبادرة قوافل بيطرية ليتم توعية المربين والكشف على الثروة الحيوانية، فضلًا عن تدريب المربين على أفضل الأعلاف وأهمية إعطاء اللقاحات في المواعيد المحددة وتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ازرع في يونيو الماضي وتستهدف المبادرة في المرحلة التوسع في محافظات العمل ليتضمن 14 محافظة وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يمكن المجتمعات الريفية من المرونة والمتانة للتكيف مع التغيرات المناخية عن طريق زيادة إنتاجية 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة مليون فدان و الوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 أردب وأن تكون إجمالي الإنتاجية المتوقعة 23 مليون أردب، وإجمالي الزيادة في الإنتاجية المتوقعة خمسة مليون أردب من مساحة مليون فدان، وأن تعكس الزيادة في الإنتاجية زيادة في حجم المساحة المزروعة تقدر بحوالي 277 ألف فدان.
 

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