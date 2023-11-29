هل انتهت قصة إزالة المباني المخالفة؟.. النائب أحمد السجيني يجيب

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن بعض المواطنين قاموا بالبناء منذ أسبوعين ومنذ شهرين، على الرغم من علمهم أن البناء في هذا التوقيت مخالف، والاصل في المخالفة هي العقاب والجزاء، والدولة في الوقت الحالي كان لديها الشجاعة والرشد في إصدار القوانين الاستثنائية.

أحمد السجيني يتحدث عن المباني المخالفة

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه لا يعني أن الدولة قامت بقوانين استثنائية أنه يستمر البناء بشكل مخالف لأن الأمر له أضرار كثيرة على الدولة المصرية.

وتابع النائب أحمد السجيني، أن جريمة التعدي على الأرض الزراعية لها آثار سلبية كبيرة على الدولة المصرية وعلى المواطنين، داعيا بحملة قومية توعوية لتعريف المواطن بالآثار السلبية لهذه الجريمة، مشددا على أن هناك توجيهات بالإزالة حال البناء في هذا التوقيت وهو مخالف.