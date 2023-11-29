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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقص وهتافات..ماذا فعل لاعبو الزمالك مع الجماهير بعد الفوز على فيوتشر؟| شاهد

صدى البلد

قام لاعبو الزمالك عقب فوزهم على فريق مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين  في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التى أقيمت على استاد السلام، بالتوجه ناحية مدرجات جماهير الزمالك وتوجيه التحية لهم.

وخلال الهتافات قام شيكابالا وحمزة المثلوثي بالرقص مع الجماهير على أنغام وأهازيج الجماهير.

فوز الزمالك على مودرن فيوتشر

 

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزيري، وأحرز إبراهيما نداى الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

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وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وبدأ اللقاء بمحاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم والذي هدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة وإحرازه هدفا إلا انه تم إلغاؤه بداعي التسلل ومحاولات زملكاوية ضعيفة على مرمى جنش.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر .

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وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي  

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي  وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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